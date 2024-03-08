دوري أبطال كونكاكاف: ميسي وسواريس ينقذان إنتر ميامي من الهزيمة

المصدر: أ ف ب

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منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصديقه الأوروغوياني لويس سواريس الأمل لفريقهما إنتر ميامي الأمريكي بالتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال منطقة الكونكاكاف لكرة القدم، وذلك بعدما عوّضا تخلفه أمام مضيفه ومواطنه ناشفيل بهدفين ومنحاه التعادل 2-2 الخميس في ذهاب ثمن النهائي.

وغاب إنتر ميامي عن الدور الأول من المسابقة القارية بعدما أعفي منه وأربعة فرق أخرى استناداً إلى تصنيفها، وبدأ مشواره مباشرة من ثمن النهائي حيث وقع على مواطنه ناشفيل في إعادة لنهائي النسخة الأولى من كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية حين فاز ميسي ورفاقه بركلات الترجيح في أغسطس الماضي.

ولم تكن البداية موفقة لإنتر ميامي على ملعب "جيوديس بارك" في ناشفيل، إذ وجد نفسه متخلفاً بهدفين رائعين للكندي جايكوب شافيلبورغ (4 و47)، قبل أن يعيده ميسي إلى الأجواء بتقليصه الفارق في الدقيقة 52 بتسديدة جميلة من خارج المنطقة بعد تمريرة من سواريس.

وانتظر إنتر ميامي حتى الوقت بدل الضائع ليتجنّب الهزيمة وهذه المرة بفضل سواريس الذي وصلته الكرة من الإسباني سيرجيو بوسكيتس، فحولها برأسه في الشباك (5+90).

وبهذا التعادل، يعود إنتر ميامي إلى جنوب فلوريدا في وضع جيد حين يخوض لقاء الإياب بين جماهيره الأربعاء المقبل.

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