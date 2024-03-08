قمة ليفربول ومانشستر سيتي أبرز محطات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

المصدر: وام

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سيكون الدوري الإنجليزي الممتاز على موعد مع قمة مرتقبة، بعد غد الأحد بين فريقي ليفربول متصدر الترتيب، ومانشستر سيتي، الثاني ضمن مباريات الجولة الـ28 من المسابقة.

وسيكون ملعب "الانفيلد" مسرحا للمواجهة المرتقبة، التي تعد أبرز مشاهد الجولة، بين ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، ومانشستر سيتي ملاحقه في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بطل النسخة الأخيرة من المسابقة، حيث يطمح كلا الفريقين في تحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة الدوري قبل 10 جولات متبقية من عمر الدوري.

وستقام المباراة بعدما اجتاز كل طرف مهمته الأوروبية بنجاح كبير، حيث تغلب ليفربول أمس الخميس على سبارتا براغ التشيكي (5-1) في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، فيما حصد المان سيتي بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه مجددا على كوبنهاجن (3-1) في دور الـ 16.

وفي أخر مباراتيهما بالدوري، حقق ليفربول فوزا صعبا على نوتينجهام فورست بهدف دون رد أحرزه داروين نونيز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وفي المقابل تخطي مانشستر سيتي عقبة مانشستر يونايتد الصعبة بالفوز 3-1 بعدما كان متأخرا بهدف دون رد في الشوط الأول.

ويعاني ليفربول من غياب بعض لاعبيه البارزين في صفوفه بسبب الإصابات، مثل حارسه البرازيلي أليسون بيكر، والظهير ألكسندر أرنولد والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، في حين اطمأن على هدافه المصري محمد صلاح الذي شارك في الدقائق الأخيرة من مباراة سبارتا براغ أمس، في الوقت الذي سيخوض فيه مانشستر سيتي اللقاء في ظل اكتمال صفوفه.

وتنطلق مباريات الجولة الـ28 غدا السبت، بإقامة 5 مباريات، وتستكمل يوم الأحد بإقامة 4 مباريات وتختتم الجولة يوم الاثنين بلقاء تشيلسي مع نيوكاسل.

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