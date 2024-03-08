ميلان يهزم سلافيا براغ ومارسيليا يكتسح فياريال في الدوري الأوروبي

المصدر: د ب ا

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تغلب ميلان على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 4 /2، مساء الخميس، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم ميلان في الدقيقة 34 عن طريق أوليفيه جيرو، قبل أن يدرك سلافيا براغ التعادل عبر ديفيد دوديرا بعد ذلك بدقيقتين.

وفي الدقيقة 44 سجل تياني ريندرز الهدف الثاني لميلان، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل روبن لوفتس تشيك الهدف الثالث.

وسجل سلافيا براغ الهدف الثاني له عن طريق إيفان سكرانر في الدقيقة 65، فيما اختتم كريستيان بولسيتش الرباعية لميلان في الدقيقة 85.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، تعادل بنفيكا البرتغالي مع ضيفه رينجرز الاسكتلندي 2 /2.

وفي الدقيقة السابعة سجل توم لورانس الهدف الأول لرينجرز، قبل أن يدرك بنفيكا التعادل عبر أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبعد ذلك بدقيقتين، عاد رينجرز للتقدم مجددا عبر دوجون سترلينج، فيما سجل بنفيكا هدف التعادل الثاني عن طريق كونور جولدسون لاعب رينجرز بالخطأ في مرمى فريقه.

وتغلب فرايبورج الألماني على ضيفه ويستهام الإنجليزي 1 / صفر.

وسجل ميكايل جريجوريتش هدف المباراة الوحيد لفرايبورج في الدقيقة 81.

من جانبه، وضع مارسيليا الفرنسي قدما في دور الثمانية، بعد فوزه الكبير على فياريال الإسباني 4/ صفر.

وفي الدقيقة 23 سجل جوردان فيرتو الهدف الأول لمارسيليا، قبل أن يسجل ييرسون موسكيرا لاعب فياريال الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 42 سجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثالث لمارسيليا من ضربة جزاء، ثم اختتم اللاعب ذاته رباعية فريقه في الدقيقة 59.



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