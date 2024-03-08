بمشاركة صلاح.. ثنائية نونيز تقود ليفربول للفوز بخماسية على سلافيا براج بالدوري الأوروبي

المصدر: وكالات

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منحت ركلة جزاء مبكرة سجلها أليكسيس ماك أليستر وثنائية من داروين نونيز فريق ليفربول الإنجليزي انتصارا ساحقا 5-1 على حساب مضيفه سبارتا براج التشيكي في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.

وافتتح ماك أليستر التسجيل، بعد إعاقته داخل المنطقة، من ركلة جزاء بعد مرور ست دقائق من بداية المباراة.

وعزز نونيز تقدم ليفربول بتسديدة من مسافة بعيدة مرت تحت العارضة بقليل لم يتمكن حارس سبارتا براج من التعامل معها بعد مرور 25 دقيقة قبل أن يجعل النتيجة 3-صفر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل كونور برادلي لاعب ليفربول هدفا بالخطأ في مرمى فريقه بعد نهاية الاستراحة، لكن الضيوف استعادوا فارق الثلاثة أهداف في الدقيقة 53 عن طريق لويس دياز قبل أن يضيف دومينيك سوبوسلاي الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع.

وشارك النجم المصري محمد صلاح بديلا لدياز في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 84 سجل صلاح الهدف الخامس، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

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