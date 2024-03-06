حريق ضخم يؤجل مباراة ساوثهامبتون وبريستون في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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تأجلت مباراة ساوثهامبتون ضد بريستون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، بسبب اندلاع حريق ضخم بالقرب من الملعب قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى تواجد 18 سيارة إطفاء لإخماد الحريق، الذي التهم أربع وحدات صناعية على بعد أمتار قليلة من الملعب.

وقال نادي ساوثهامبتون في بيان رسمي "نأسف للإعلان عن تأجيل المباراة وذلك بعد التشاور مع السلطات المسؤولة وخدمات الطوارئ بعد اندلاع حريق كبير في مبنى يقع بجوار ملعب سانت ماري".

وأضاف البيان "لقد تسبب الحادث في حالة من الاضطراب الكبير بالمنطقة حيث تم إغلاق الطرق حول الملعب ،بينما تواصل سيارات الإطفاء التعامل مع الحريق".

من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم رابطة الدوري الإنجليزي "لقد تأجلت المباراة بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة بعد حريق بالقرب من الملعب".

وأشارإلى أن الرابطة ستنسق مع الناديين لتحديد موعد مناسب لإقامة المباراة في موعد آخر، وسيعلن عن التفاصيل لاحقا.

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