بايرن ميونخ يجدد تعاقده مع الفرنسي ماتياس تيل حتى 2029

المصدر: وكالات

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جدد نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب ماتياس تيل لمدة موسمين، ليمتد حتى عام 2029.

وانضم تيل / 18 عاما / لصفوف بايرن ميونخ في عام، 2022 قادما من رين الفرنسي بتعاقد يمتد حتى عام 2027، وترك اللاعب الشاب بصمة مميزة رغم عدم مشاركته أساسيا بانتظام، حيث سجل 13 هدفا في 59 مباراة.

وبات تيل أول لاعب في بايرن يمتد تعاقده حتى 2029، ونال إشادة واسعة من مسؤولي النادي البافاري.

وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ "إنه (ماتياس تيل) ركيزة مهمة لمستقبل هذا الفريق، وبتواجده معنا نبني الجيل القادم في النادي".

وأشار إيبرل "لقد وصل تيل إلى ميونخ لاعبا شابا عمره 18 عاما، واكتسب معنا بالفعل الكثير من الخبرة، وستكون لديه بصمات كبيرة مع الفريق".

من جانبه، أضاف المدير الرياضي كريستوف فرويند "كل ناد يريد لاعبين مثل ماتياس تيل، فهو شاب وموهوب ومتعطش للنجاح ولديه قابلية للتعلم والتحسن، وما يقدمه من مستوى مقارنة بسنه يعد شيئا مميزا للغاية".

وعلق تيل بالقول "تجديد التعاقد يعني الكثير بالنسبة لي، لقد تعلمت الكثير مع بايرن ميونخ داخل الملعب وخارجه، وعندما تلعب لفريق عريق مثله فأنت تريد دائما الفوز بكل الألقاب، وأتطلع دائما لتسجيل الأهداف والأداء بكل قوة من أجل النادي وجماهيره".

وجدد بايرن ميونخ تعاقده مع المهاجم الشاب بعد يوم من التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على لاتسيو الإيطالي، وجاء ذلك الفوز قبل مواجهة ماينز يوم السبت المقبل في بطولة الدوري.

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