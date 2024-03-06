ريال مدريد يفقد جهود بيلينجهام مباراتين بالدوري الإسباني بسبب الإيقاف

المصدر: وكالات

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تلقى جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمباراتين بالدوري، بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام بلنسية في الجولة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية(بي أيه ميديا) أن بيلينجهام /20 عاما/ حصل على البطاقة الحمراء بعد اعتراضه على الحكم جيسوس جيل مانزانو، الذي أطلق صافرة نهاية المباراة قبل ثوان من تسديد بيلينجهام لكرة رأسية كانت لتمنح الفوز للريال.

وأكدت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف بيلينجهام مباراتين، بسبب "سلوكيات ازدراء أو تجاهل تجاه الحكام أو المديرين أو السلطات الرياضية".

كما أكدت أيضا تغريم اللاعب 600 يورو (35ر653 دولار) مع تغريم ناديه 700 يورو.

وبهذا القرار يغيب بيلينجهام عن مباراتي الفريق في الدوري أمام سلتا فيجو اليوم الأحد، وأمام أوساسونا على ملعبه يوم السبت الموافق 16مارس.

وبسؤاله عن الواقعة، قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال :" لم أتحدث معه، لا أحتاج للتحدث معه بشأن هذا. إنه يقوم بعمل جيد".

وأضاف :" حصوله على البطاقة الحمراء كان أمرا خاطئا. كان محبطا بعض الشيء ولكنه لم يوجه أي نوع من أنواع الإهانة".

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 98 و40 ثانية، علما بأن الوقت بدل الضائع كان سبع دقائق فقط.

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