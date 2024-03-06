بصورة مع دوري الأبطال.. رونالدو يهنئ ريال مدريد بمرور بذكرى تأسيسه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الحالي، بالذكرى 122 على تاريخ إنشاء ناديه السابق ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

ونشر رونالدو صورة قديمة له بقميص ريال مدريد حاملاً كأس مسابقة دوري أبطال أوروبا، احتفالاً بالذكرى السنوية لتأسيس ريال مدريد.

وكتب رونالدو في منشوره: "تهانينا على هذه السنوات الـ 122 من التاريخ، عائلة مدريد! هيا يا مدريد".

وكان رونالدو لعب لريال مدريد في الفترة من 2009 وحتى 2018 بعد انضمامه للميرنغي قادمًا من مانشستر يونايتد، ولعب رونالدو 438 مباراة في جميع المسابقات مع الريال منذ انضمامه للفريق عام 2009، تمكن خلالها من تسجيل 450 هدفًا وصناعة 131 أخر.

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