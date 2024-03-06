مطلوب بأمر النيابة العامة.. كارلو أنشيلوتي مهدد بالسجن 5 سنوات

المصدر: وكالات

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طالبت النيابة العامة الإسبانية الأربعاء بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرّب ريال مدريد، متصدر دوري كرة القدم، أربع سنوات وتسعة أشهر، بتهمة التهرّب الضريبي.

وأشارت النيابة في بيان إلى انها "تطالب بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر" لمدرّب النادي الملكي البالغ 64 عاماً والمتهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم اعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته.

ويأتي هذا الإعلان قبل ساعات من خوض ريال إياب ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي يحمل لقبه 14 مرّة قياسية، أمام لايبزيغ الألماني، بعد فوزه ذهاباً 1-0.

وكانت محكمة جزاء مدريد أحالت أنشيلوتي إلى الحكم صيف 2023، بعد ثلاث سنوات من التحقيق. وحسب النيابة العامة، لم يُحدّد بعد موعد المحاكمة.

واوضح الادعاء في بيانه "رغم اعلانه انه خاضع ضريبيا في إسبانيا وبأن مقرّ اقامته هو مدريد، لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته الشخصية من ريال مدريد" وليس إيرادات حقوق صورته.

وأضافت أن هذا الاغفال كان طوعياً ولجأ الإيطالي إلى شبكة من الشركات "المعقّدة" و"المربكة" للتلاعب في حقوق صورته.

وتابعت انه نقل حقوق صورته لكيانات "غير نشطة واقعياً"، مقرّها خارج إسبانيا، بغية "التعتيم على السلطات الضريبية في إسبانيا".

وتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في 2013، قبل أن يغادر في أيار/مايو 2015 للإشراف على بايرن ميونيخ الالماني.

أشرف في وقت لاحق على نابولي الايطالي وإيفرتون الانكليزي قبل العودة إلى ريال مدريد في عام 2021. بعد ربطه بتدريب منتخب البرازيل الصيف المقبل، جدّد في كانون الأوّل/ديسمبر مع ريال حتى 2026.

يُعدّ من أبرز المدرّبين في تاريخ اللعبة. أحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، اثنتان مع ميلان الإيطالي ومثلها مع ريال مدريد. كما أحرز الدوريات المحلية مع ريال مدريد، ميلان، تشلسي الإنكليزي، بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي.

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