لويس إنريكي: مستقبل مبابي ليس مع باريس

المصدر: البيان

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تحدث الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن مستقبل لاعبه كيليان مبابي.

وفي تصريحات لكانال بلس، قال إنريكي: “من الواضح أن مستقبل مبابي القريب لن يكون هنا في باريس، لذلك سيتعين علينا اختبار زملائه الآخرين في الفريق”.

وكان مبابي أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان بأنه لا ينوي تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، ويريد خوض تجربة جديدة، وأنه سيرحل عن حديقة الأمراء بنهاية الموسم الحالي.

ولم يكشف مبابي عن وجهته المقبلة عقب مغادرة باريس سان جيرمان، ولكن بالطبع الجميع يعلم أن الأقرب بقوة هو انضمامه إلى ريال مدريد.

وفاز باريس سان جيرمان أمس الثلاثاء على ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة حسم باريس سان جيرمان تأهله بشكل رسمي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على سوسيداد بنتيجة 1/4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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