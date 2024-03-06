تحدث أخيرًا.. مبابي يكشف حقيقة خلافة مع إنريكي

المصدر: البيان

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تحدث الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عن فوز فريقه، ضد ريال سوسيداد، ببطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات لقناة “Canal+ Foot” الفرنسية: “كل شيء على ما يرام مع المدرب، لا توجد لدي أي مشكلة معه، نعم لدي مشاكل كثيرة ولكن لويس إنريكي ليس منها”.

وأضاف: “نحن سعداء بالتأهل هذا هدفنا ونحن سعداء بتحقيقه، وسنحاول أن نكرر ذلك بالدور المقبل، عندما سجلت الهدف لم أكن أعلم أن الشباك تمزقت”.

وعن تأهل بايرن ميونخ لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قال كيليان: “في هذا المستوى تبقى الفرق الأفضل، ونحن أحدهم”.

وبهذه النتيجة حسم باريس سان جيرمان تأهله بشكل رسمي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على سوسيداد بنتيجة 1/4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد ريمس، الأحد المقبل 10 مارس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي.

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