مزق الشباك.. تسديدة مبابي تثير الجدل بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسبب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في قطع شباك الخصم ريال سوسيداد، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، على ملعب أنويتا، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي هدفي باريس سان جيرمان في مرمى ريال سوسيداد، وانتهت المباراة لصالح الفريق الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وسدد مبابي كرة تسببت في قطع شباك مرمى فريق ريال سوسيداد، مما أسفر عن مراجعة صحة الهدف، قبل أن يتم التأكد إن الشباك لم تكن ممزقة، بل مزقت على أثر التسديدة.

وجاءت أهداف مبابي في الدقيقتين 15 و56، وقلص ريال سوسيداد النتيجة في الدقيقة 89، وأحرز هدفه الوحيد خلال اللقاء.

وبهذه النتيجة حسم باريس سان جيرمان تأهله بشكل رسمي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على سوسيداد بنتيجة 1/4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز