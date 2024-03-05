رغم عودته للمسابقات الأوروبية.. أستون فيلا يتعرض لخسائر مالية كبيرة

المصدر: وكالات

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أكد أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خسارته 119.6 مليون جنيه إسترليني (151.70 مليون دولار) في حسابات نهاية العام أمس الاثنين، رغم عودته للمشاركة في المسابقات الأوروبية بعد أكثر من عقد من الزمن.

وتزيد الخسائر من المخاوف بشأن استراتيجيات الانتقالات المستقبلية لفيلا وسط الحاجة إلى تجنب مخالفة القواعد المالية الصارمة للدوري الممتاز.

وتسمح قواعد الربحية والاستدامة للفرق بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى على مدار ثلاث سنوات، رغم إمكانية خصم الاستثمارات في البنية الأساسية وأكاديمية النادي والمؤسسة الخيرية وكرة القدم النسائية حتى تتوافق الفرق مع قواعد الربحية والاستدامة.

وقال النادي في بيان "هذه الأرقام تتماشى مع خطة العمل الإستراتيجية، ونحن نواصل العمل وفقا لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

"يظل مالكو أستون فيلا ملتزمين على المدى البعيد وبالتنمية المستدامة للنادي، ونحن نتطلع إلى استمرار التقدم في تنفيذ خطتنا الإستراتيجية".

ويحتل أستون فيلا، الذي ينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، المركز الرابع في الدوري الممتاز.

وسجل النادي زيادة في الإيرادات قدرها 217.7 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بإيرادات قدرها 178.4 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.

وتسمح قواعد الربحية والاستدامة للفريق بخصم أي خسائر ناجمة عن تكاليف كوفيد-19 خلال الموسمين المتأثرين بالجائحة.

وسيزور أستون فيلا أمستردام لمواجهة أياكس في دور الستة عشر لدوري المؤتمر الأوروبي بعد غد الخميس ثم يستضيف توتنهام هوتسبير في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.

ويتفوق فيلا بفارق خمس نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس الذي يملك مباراة مؤجلة.

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