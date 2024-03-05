خير وداع لكلوب.. ليفربول يسعى لاستكمال سلسلة انتصاراته أمام سبارتا براغ

المصدر: وكالات

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تعود الفرق التي تصدرت مجموعاتها في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم لخوض مبارياتها في البطولة عندما تقام مباريات الذهاب لدور الـ16 غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.

وكانت الفرق التي تصدرت مجموعاتها وهي ويستهام يونايتد، وبرايتون وليفربول من إنجلترا، وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وأتالانتا الإيطالي، وفياريال الإسباني، وسلافيا براغ التشيكي، وباير ليفركوزن الألماني، لم تشارك في مباريات الدور المؤهل لدور الـ16.

وتعود الفرق الثمانية لمواجهة الفرق التي تأهلت من دور المؤهل لدور الـ16 بحثا عن مقعد في دور الثمانية من البطولة.

وستكون أبرز مواجهات هذا الدور، هي المباراة التي تجمع ليفربول بمضيفه سبارتا براغ التشيكي التي تقام بعد غد الخميس.

أهمية هذه المباراة ترجع في رغبة ليفربول لتحقيق النجاح في هذه البطولة، لتكون خير وداع ليورجن كلوب، المدير الفني للفريق الإنجليزي، والذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب كلوب في توديع الفريق بشكل لائق وأن تكون مباراته الأخيرة مع الفريق هي المباراة النهائية لهذه البطولة التي ستقام في دبلن.

ويقدم ليفربول عروضا جيدة هذا الموسم، حيث تصدر مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات والخسارة في مباراتين، كما أنه يتواجد على قمة ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الصعب على نوتينجهام فورست بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة.

ويسعى كلوب للخروج من هذه المباراة بأفضل نتيجة ممكنة ودون تلقي لاعبيه للإصابات خاصة وأنه سيواجه مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في مباراة ستحدد كثيرا مصير لقب الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يتطلع فريق سبارتا براغ، الذي تأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وتغلبه على جالطة سراي في الدور المؤهل لدور الـ16، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق الفوز على ليفربول.

واستطاع براغ أن يحرج فريق جالطة سراي التركي، الذي تغلب على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، 6 / 4 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب في الدور المؤهل لدور الـ16.

واستطاع سبارتا براغ أن يحقق الفوز في 12 مباراة من آخر 14 مباراة له، ولكنه يعلم تماما صعوبة المواجهة أمام ليفربول.

وقال الدنماركي بريان بريسك مدرب سبارتا براغ :" أعتقد أن كل رياضي لديه اعتقاد بإمكانه الفوز بأي مباراة، ولكن بالطبع علينا أن نكون واقعيين ونحن نعلم جيدا أن ليفربول واحدا من أفضل الفرق على المستوى الدولي".

وكان سبارتا براغ التقى بليفربول في دور الـ32 بالدوري الأوروبي موسم 2010 / 2011 ووقتها تعادلا في التشيك سلبيا، قبل أن يفوز ليفربول في مباراة الإياب بملعب أنفيلد بهدف نظيف.

وستكون أبرز مباريات هذا الدور هي تلك التي تجمع بين روما الإيطالي وضيفه برايتون الإنجليزي بعد الخميس على ملعب الأولمبيكو بروما.

وسيتخلى دانيلي دي روسي، مدرب روما، وروبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، عن صداقتهما في هذه المباراة.

وكان مدرب برايتون كشف عقب القرعة التي أوقعت الفريقين في مواجهة بعضهما البعض :" دي روسي صديقي، ابنتي صديقة ابنته، وأنا أحترمه بشدة. هو يعيش لكرة القدم مثلي، لديه قلب كبير".

وستشهد أيضا هذه المباراة صراع من نوع خاص بين روميلو لوكاكو، لاعب روما، وجواو بيدرو، مهاجم برايتون، حيث أن الثنائي ينافسان على لقب الهداف ولدى كل منهما ستة أهداف ويتواجدان في المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة.

وكان روما تأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، وتمكن من التغلب على فينورد روتردام الهولندي في الدور المؤهل لدور الـ16.

فيما صعد برايتون لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وتفادى اللعب في الدور المؤهل لدور الـ16.

وتشهد المباريات التي ستقام بعد غد الخميس أيضا، مباريات مثيرة أخرى، حيث يلعب كارابج أجدام الأذربيجاني مع باير ليفركوزن الألماني، الذي لم يخسر في أي مباراة حتى الآن في كافة البطولة ويقدم موسما رائعا بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

كما يلتقي أيضا مارسيليا الفرنسي مع فياريال الإسباني، وبنفيكا البرتغالي مع جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وفرايبوج الألماني مع ويستهام الإنجليزي، وميلان الإيطالي مع سلافيا براغ التشيكي.

وتفتتح مباريات هذا الدور غدا الأربعاء حينما يلتقي سبورتينج لشبونة البرتغالي مع أتالانتا الإيطالي.

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