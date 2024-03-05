عملاقان أوربيان يتنافسان على التعاقد مع المدرب الواعد ألونسو

المصدر: وكالات

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ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن نادي بايرن ميونخ أجرى محادثات أولية مع الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، بشأن تولي تدريب الفريق الموسم المقبل.

وبحسب محطة "سكاي" الألمانية، نقلاً عن مصادر متعددة فإن بايرن البطل القياسي للبوندسليغا يبحث عن خليفة لمدربه الحالي توماس توخيل الذي سيرحل في نهاية الموسم، وأن لاعبه السابق ألونسو يتصدر قائمة المرشحين لخلافته.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب البوندسليغا بفارق عشر نقاط عن بايرن ميونخ الفائز باللقب في المواسم الـ 11 الماضية، ووفقًا لـ "سكاي" فإن ألونسو /42 عامًا/ لم يحدد بعد مصيره مع ليفركوزن بعد نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه أيضًا بالتعاقد مع لاعبه السابق ألونسو، حيث يرحل مدربه الألماني يورغن كلوب في نهاية الموسم.

ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى صيف 2026، ووفقًا لمحطة "سكاي" فإن بايرن سيكون مطالبًا بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 25 مليون يورو (27 مليون دولار)، من أجل التعاقد معه الصيف المقبل.

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