رحيمي يقود العين للفوز على النصر السعودي بهدف نظيف

المصدر: العين- طلحة عبدالله-تصوير سيف الكعبي

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سجل سفيان رحيمي، هدفاً رائعاً في الدقيقة 43 ليقود العين للفوز على ضيفه النصر السعودي «العالمي» 1-0 اليوم باستاد هزاع بن زايد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وشهد المباراة حشد جماهيري كبير بلغ 22326 مشجعاً، وقدم العين مباراة متميزة رغم غياب مهاجمه التوغولى لابا كودجو، وشهدت المباراة في الوقت بدل الضائع حالة طرد للاعب النصر ايميريك لابورت بعد أن أثبتت تقنية الفيديو اعتداءه على لاعب العين بندر الأحبابي من دون كرة.

دخل الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة وكل منهما يرغب في تحقيق نتيجة تريحه في لقاء الإياب، وهو ما يفسر البداية الحذرة من الجانبين، حيث عمل كل فريق على جس النبض لدى الآخر واكتشاف ثغرات تقوده إلى المرمى، واستمر الحال على هذا المنوال طوال ثلث الساعة الأولى دون أن يتمكن أي فريق من إنتاج فرص حقيقية.

أفضلية

مع مرور الوقت دانت الأفضلية نسبياً إلى العين الذي ضغط على مرمى النصر عن طريق الأطراف وظهرت أخطر فرصة له في هذا الشوط عندما مرر محمد عباس الكرة بذكاء لسفيان رحيمي، الذي سدد في المرمى لكن حارس الضيوف تألق في إبعاد الكرة إلى ركلة زاوية لم يستفد منها العين، وذلك بعد مرور 24 دقيقة ليبقى الوضع على ما هو عليه، قبل أن يسجل كاكو هدفاً تدخلت تقنية الفيديو لإلغائه بعد احتسابه من قبل حكم المباراة.

هدف

استمرت أفضلية العين وأدرك النصر خطورة الأمر فتراجع إلى منطقته وبدأ يعتمد على الهجمات المرتدة عبر الإرسال الطويل لوجود رنالدو، وساديو ماني، في المقدمة الهجومية، غير أن دفاع العين فطن للحيلة ونجح في إفسادها بإحكام الرقابة على الثنائي، وبالمقابل واصل العين ضغطه الهجومي مستغلاً سرعة لاعبيه على الأطراف ومهارة سفيان رحيمي في العمق لينجح هذا الأخير في إحراز الهدف الأول بعد أن راوغ المدافع والحارس ووضعها بهدوء في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف دون رد.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني وكما هو متوقع اندفع لاعبو النصر للهجوم لتعديل النتيجة، غير أن دفاع العين كان منظماً ولعب بتركيز لينجح في إفساد محاولات الضيوف قبل أن تصل إلى مرحلة الخطورة، وضاعت فرصة من تحت أقدام رونالدو الذي سدد من مكان قريب فوق العارضة، وعاد العين إلى السيطرة الميدانية للعين، وتراجع النصر إلى منطقته، ولم تظهر فرص خطيرة للفريقين.

هدوء

هدأت المباراة إلى حد ما بعد مرور 70 دقيقة، غير أن جمهور العين رفض هذا الهدوء ورفع من حرارة التشجيع في المدرجات، وسجل سفيان رحيمي هدفاً ألغاه الحكم بحجة التسلل في الدقيقة 72، وتألق خالد عيسى في إنقاذ فرصة خطيرة من أمام كريستيانو رونالدو، الذي وجد نفسه في مواجهة المرمى بعد أن تخطت الكرة الجميع، وبعدها شهدت المباراة بعض المناوشات من قبل اللاعبين تم فضها قبل أن تتحول إلى اشتباك.

بطاقة حمراء



في الوقت بدل الضائع مُني النصر بضربة موجعة عندما قام الحكم بطرد لاعبه ايميريك لابورت، بعد أن أثبتت تقنية الفيديو أن اللاعب اعتدى بالضرب على لاعب العين بندر الأحبابي من دون كرة، وحافظ العين على تقدمه ومضي ليفوز بنتيجة المباراة بهدف دون رد.

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