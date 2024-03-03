أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يتحدى حكم "فضيحة فالنسيا" ويدافع عن بيلينجهام

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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تحدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحكم الاسباني خيل مانزانو الذي ادار مباراة فريقه أمس امام فالنسيا في الجولة 27 من الدوري الاسباني ان يكتب ما دار بينه وبين اللاعب جود بيلينجهام وتسبب في طرده.

فضيحة تحكيمية

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي وصفت بالفضيحة بعد القرارات الغريبة من حكم المباراة " اللاعب جود بيلينجهام لم يسب الحكم باي عبارات مسيئة او يخرج عن السلوك الرياضي العام بنهاية المباراة، بل قال للحكم أنه "هدف لعين” لكنه قالها بلغة إنجليزية "

وكرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التحدي بلهجة أخرى ساخرة " سنرى ما سيكتبه الحكم عن اللقطة”

واقعة الطرد

وكان الحكم الإسباني خيل مانزانو الذي ادار مباراة فالنسيا وريال مدريد أشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب جود بيلينجهام بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة معلنا التعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2. رغم تسجيل الريال لهدف في الثانية الأخيرة من المواجهة لم يحتسبه الحكم، ما أدى إلى ثورة غاضبة من نجوم ريال مدريد كان من بينهم اللاعب جود بيلينجهام الذي تم طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة .

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