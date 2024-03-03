ريال مدريد يصدر بياناً حول سرقة هدف بيلينجهام أمام فالنسيا

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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فيما وصفته الصحف الاسبانية بالسرقة التحكيمية أصدر نادي ريال مدريد الاسباني بياناً رسمياً حول الواقعة التحكيمية الغريبة التي منعت الفريق من الفوز على نظيره فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي "2-2"

وكان حكم المباراة خيل مانزانو قد أطلق صافرة نهاية المباراة قبل ثوانِ قليلة من تسجيل بيلينجهام هدف ريال مدريد الثالث وهو الأمر الذي أثار موجة من السخط والادانات في الوسط الرياضي والإعلامي الإسباني حيث وصفت الواقعة بالسرقة التحكيمية .

بيان الريال

وكرد فعل غاضب على الواقعة أصدر نادي ريال مدريد الاسباني بيانا ساخطا على موقعه الرسمي جاء فيه " منع قرار تحكيمي غير مسبوق لجيل مانزانو فوز ريال مدريد على فالنسيا في الميستايا. مع النتيجة 2-2 وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، أرسل براهيم دياز عرضية إلى منطقة الجزاء وأنهى بيلينجهام الكرة برأسية مما سيجعل النتيجة 2-3. لكن الحكم ألغى الهدف معلنا نهاية المباراة أثناء وجود عرضية دياز في الهواء. هدفان من فيني جونيور عندما التعادل كان حاسماً في المنافسة التي إنتهت بقرار جيل مانزانو".

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