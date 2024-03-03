تحت أنظار مصرية .. شاهد أغرب هدف في تاريخ الدوري الألماني

المصدر: وكالات

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شهدت مباراة نادي هايدنهايم وضيفه آينتراخت فرانكفورت، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم، أحد أغرب الأهداف العكسية يسجل في تاريخ "البوندسليغا".

وأصبح بينيديكت غيمبير لاعب خط وسط نادي هايدنهايم صاحب الهدف العكسي، بعد أن أعاد كرة لحارس مرماه كيفن مولر، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، ولكن لسوء حظ اللاعب لم يتمكن الحارس من تشتيت الكرة، التي قفزت من فوق قدمه، بسبب سوء أرضية الملعب، لتسكن شباكه وتتحول إلى هدف عكسي لعله الأغرب في تاريخ "البوندسليغا"، وفقا لروسيا اليوم.

والمثير أن الهدف سجل تحت أنظار المصري عمر مرموش جناح فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي ساهم في فوز فريقه بصناعته الهدف الثاني لزميله نيلز نكونكو بالدقيقة 49 من زمن اللقاء.

واستعاد نادي آينتراخت فرانكفورت نغمة الانتصارات بعد هزيمة وثلاثة تعادلات متتالية في الدوري، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

بينما تراجع نادي هايدنهايم إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 28 نقطة.

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