نجم ريال مدريد يفضل تمثيل المغرب على منتخب إسبانيا بسبب جدته

المصدر: البيان

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كثرت التكهنات منذ مدة طويلة حول الخيارين المتاحين للاعب ريال مدريد الشاب براهيم دياز، ليصبح لاعبًا دوليًا، الأول هو منتخب المغرب، والثاني هو المنتخب الإسباني، وكل كفة تحاول استمالة اللعب لاختيار قميص بلد على حساب الآخر.. إلا أنه وفقاً لـ«موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فاللاعب يفضل تمثيل المغرب، بعدما أصبح قريباً من اتخاذ القرار.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الخيار الأكثر احتمالًا هو الانسحاب من اللعب مع "لا روخا" والتسجيل للعب مع «أسود الأطلس»، لاعب ريال مدريد الذي يبدو أنه وصل في هذا الموسم إلى أفضل نسخة من نفسه وهو يرتدي القميص الأبيض، بعد فترة نضوج طويلة في ميلان، أصبح على اعتاب اختيار المنتخب المغربي.

ووفقًا لصحيفةAS، قام اللاعب بمعالجة جنسيته المزدوجة، وهو أمر أساسي قبل اختيار أحد، وقد امتدح براهيم فكرة اللعب مع منتخب المغرب، وهو خيار كان متاحًا له بسبب جنسية جدته، والتي يميل للعب إلى «أسود الأطلس بسببها».

وفي نفس السياق، فإن مصادر قريبة من اللاعب والتي اتصلت بها «موندو ديبورتيفو» لا تستبعد أن يلعب أخيرًا لصالح إسبانيا، إذا نجح المسؤولون هناك في إقناعه، رغم اعتراف الصحيفة بأن الخيار الأقوى في الوقت الحالي هو اللعب مع الفريق الأفريقي الحاصل على المركز الرابع على العالم في كأس العالم الأخيرة بقطر، وأن الجهود في هذا الصدد أكثر تقدمًا، ولكنهم أشاروا إلى أن "هذا قد يتغير"، مما يترك أي سيناريو مفتوحًا حيث لم يتم اتخاذ القرار بنسبة 100٪.

وتشير جميع التوقعات إلى أن براهيم سيتم استدعاؤه في المرة القادمة من قبل لويس دي لا فوينتي للمباراتين ضد كولومبيا في لندن في 22 مارس وضد البرازيل في البرنابيو في 26 مارس، إلا أن تلبية براهيم للدعوة أو رفضها سيحسم الجدل حول رغبته في المنتخب الذي يريد تمثيله.

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