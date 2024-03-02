صن داونز يحسم صدارة المجموعة الأولى لدوري الأبطال.. وتعادل بيراميدز ونواديبو

المصدر: وكالات

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تعادل فريق بيراميدز المصري مع ضيفه نواذيبو الموريتاني بنتيجة 2/2 مساء السبت في ختام منافسات المجموعة الأولى بدور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

تقدم الفريق الموريتاني بهدف أول سجله مولاي أحمد خليل في الدقيقة 64، وأدرك فيستون ماييلي التعادل لبيراميدز في الدقيقة 73.

وعاد نواذيبو للتقدم في النتيجة مجددا بهدف عيسى مبارك في الدقيقة 82، قبل أن يسجل فيستون ماييلي الهدف الثاني له في الدقيقة 91، ليمنح بيراميدز نقطة التعادل.

بهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد خمس نقاط، لكن يحتل نواذيبو المركز الثالث بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة فاز ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف سجله بيتر شالوليلي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

ورفع صن داونز رصيده إلى 13 نقطة ليحسم صدارة المجموعة خلفه مازيمبي برصيد 10 نقاط وتأهلا سويا لدور الثمانية.

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