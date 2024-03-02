ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لوديتيها ضد سلفادور وكوستاريكا

المصدر: وكالات

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كشف مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني الجمعة تشكيلة بطل العالم لمباراتيه الدوليتين الوديتين أمام السلفادور وكوستاريكا في مارس الجاري في الولايات المتحدة.

وتقدّم التشكيلة التي ضمت 26 لاعباً نجم إنتر ميامي الأميركي القائد المخضرم ليونيل ميسي (36 عاماً) المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات في مسيرته الاحترافية آخرها العام الماضي.

وشهدت تشكيلة سكالوني بعض المفاجآت أبرزها استدعاء الظهير الشاب فالنتين باركو، خريج مدرسة بوكا جونيورز الذي انضم مؤخرًا إلى نادي برايتون الإنكليزي.

وتألق باركو بشكل كبير مع منتخب بلاده تحت 23 عامًا الذي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

كما استدعى سكالوني مدافع بورنموث الإنجليزي ماركوس سينيسي بدلاً من مدافع مانشستر يونايتد أليساندرو مارتينيس المصاب.

ويعود صانع ألعاب روما الإيطالي باولو ديبالا الى التشكيلة بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للألبيسيليستي بسبب الإصابة.

وتلعب الأرجنتين مع السلفادور في 22 مارس في فيلادلفيا، وبعدها بأربعة أيام ضد كوستاريكا في لوس أنجليس.

وتدخل المباراتان في إطار الإستعداد لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

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