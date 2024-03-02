تفوق على ميسي ورونالدو .. من هو هداف أوروبا خلال العقد الماضي؟

المصدر: البيان

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احتل كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي أوروبا خلال العقد الماضي.

لعب مهاجم النصر 406 مباريات في الدوريات الخمس الكبرى خلال السنوات العشر الماضية، وسجل 350 هدفًا مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

ويحتل منافس رونالدو التاريخي ليونيل ميسي المركز الثاني في القائمة برصيد 377 هدفا في 458 مباراة لكل من برشلونة وباريس سان جيرمان، غير أن لاعباً واحداً تمكن من التغلب على كلا اللاعبين صاعداً إلى قمة القائمة، بعد أن تألق أيضًا مع برشلونة في السنوات الأخيرة.

وتربع البولندي روبرتو ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الحالي وبايرن ميونيخ السابق على عرش هدافي كرة القدم في الدوريات الخمس الكبرى خلال السنوات العشر الأخيرة، وفقا لموقع Transfermarkt.

وسطر النجم الكبير جزءاً كبيراً من نجاحه في الدوري الألماني رفقة بايرن ميونيخ، حيث فاز بجائزة الهداف خمس سنوات متتالية، بما في ذلك موسم 2020-21 الذي سجل فيه 41 هدفًا في الدوري.

في المجمل، سجل المهاجم البولندي 344 هدفًا مع بايرن ميونخ بعد انضمامه في 2014، حيث سجل 407 أهداف إجمالاً في السنوات العشر الأخيرة في 478 مباراة.

الرابع في القائمة هو قائد منتخب إنجلترا هاري كين، الذي هز الشباك بانتظام مع توتنهام وواصل تألقه التهديفي مع بايرن بعد انضمامه في الصيف.

سجل كين 309 أهداف في 453 مباراة، بفارق 38 هدفًا عن كيليان مبابي، الذي لعب أكثر من 100 مباراة أقل برصيد 352 هدفًا.

يلي مبابي زميله الدولي السابق كريم بنزيما برصيد 257 هدفًا، جميعها لصالح ريال مدريد، ويليه لاعب أرسنال وتشيلسي وبرشلونة السابق بيير إيمريك أوباميانغ برصيد 256 هدفًا في 430 مباراة.

ويحتل أسطورة ليفربول محمد صلاح ولويس سواريز المركز الثامن والتاسع على التوالي برصيد 250 و241 هدفا على التوالي، بينما يحتل تشيرو إيموبيلي المركز العاشر برصيد 239 هدفا في 409 مباريات.

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