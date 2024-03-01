الاتحاد الاسيوي يطالب نظيره العراقي بتفسيرات حول تصريحات يونس محمود

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم استفساراً من نظيره الآسيوي يطالب فيه بتوضيح بخصوص تصريحات اطلقها النائب الثاني لرئيس الاتحاد، الدولي السابق يونس محمود، بعد مباراة العراق والاردن (2-3) في دور الـ16 لكأس آسيا، طالت الحكم الايراني علي رضا فغاني الذي قاد تلك المواجهة.

وذكر الاتحاد العراقي الجمعة عبر موقعه الرسمي ان "الاتحاد تلقى استفساراً من لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بخصوص تصريحات اعلامية للنائب الثاني لرئيس الاتحاد بعد مباراة العراق والاردن الاخيرة في بطولة كاس اسيا".

واضاف "الاتحاد سيقدم الرد بشكل رسمي على تلك الاستفسارات خلال يومين".

وطالب محمود في تصريحات تلفزيونية بعد تلك المباراة "لجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي بتقديم اعتذار للشعب العراقي واستبعاد الحكم الايراني علي رضا فغاني لانه ارتكب خطأ بحق العراق ودمّر اربعين مليون شخص".

وطرد فغاني، مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين، ثاني هدافي البطولة، بسبب طريقة احتفاله بعد تسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني، قبل أن يسجّل "النشامى" هدفين قاتلين في غضون خمس دقائق في الوقت البدل عن ضائع.

وتطرّق الاتحاد العراقي الى ما تردّد حول تقدّم رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة بشكوى ضد محمود، صاحب هدف الفوز للعراق في نهائي كأس آسيا 2007 "الاخبار التي تداولتها وسائل الاعلام هي عارية عن الصحة".

ومنحت اللجنة المنظمة لبطولة كاس اسيا في قطر، محمود شرف تقديم كاس اسيا ووضعه في المنصة الرئيسية، في المباراة النهائية التي اقيمت على استاد لوسيل في العاصمة الدوحة في 12 فبراير الماضي، بين قطر والاردن وتوج فيها العنابي باللقب للمرة الثانية توالياً (3-1).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز