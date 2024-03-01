الدوري الإنجليزي.. ديربي مانشستر يتصدر المشهد وليفربول ضيفاً على نوتينجهام

المصدر: وام

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ستكون قمة ديربي مانشستر بين السيتي، ويونايتد الأبرز في مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي تنطلق غدا السبت بـ7 مواجهات وتقام على مدار 3 أيام، وسيكون لقاء الديربي (الأحد) المقبل، فيما يحل ليفربول المتصدر ضيفاً على نوتينجهام غداً السبت.

في ديربي مانشستر، يلتقي السيتي الثاني (59 نقطة)، ويونايتد السادس (44 نقطة)، على ملعب الاتحاد، وشهدت آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين، فوز السيتي في 4 مواجهات والخسارة في واحدة.

ويدخل السيتي المباراة مدعوماً بفوز عريض على لوتون تاون 6-2 بكأس الاتحاد الإنجليزي وتأهله إلى ربع النهائي الأسبوع الماضي، وكذلك يدخل يونايتد بفوز مهم على نتوتنجهام 1-0 بالمسابقة ذاتها.

وخلال زيارته لملعب الاتحاد في آخر موسمين، من مسابقة الدوري، خسر مانشستر يونايتد أمام السيتي، في مباراتين الأولى 6-3، والثانية 4-1، وكان آخر فوز لمانشستر يونايتد على السيتي على ملعب الاتحاد في موسم 2021-2020، بنتيجة 2-0، فيما انتصر مانشستر، بآخر مواجهات الفريقين في الدوري الإنجليزي، بالدور الأول للموسم الجاري 3-0.

وينتظر مانشستر سيتي رقم قياسي على ملعبه في حال الفوز باللقاء، وذلك بعدما سجل في آخر 54 مباراة لعبها على أرضه في جميع المسابقات، حيث ينتظره التسجيل في المباراة رقم 55 على ملعبه، وقد حقق ذلك من قبل ما بين يناير 2012، ويناير 2014.

وفي المباراة الثانية الأبرز التي يحل فيها ليفربول المتصدر (60 نقطة) على نوتينجهام فورست السابع عشر ( 27 نقطة)، على ملعب سيتي جراوند، ينتظر أصحاب الأرض رقماً مميزاً بالوصول إلى المباراة رقم 14 دون أي خسارة على أرضهم أمام ليفربول، حيث لم يخسر نوتينجهام في آخر 13 مباراة على ملعبه أمام ليفربول، وكان من بين هذه المباريات 6 في الدوري الإنجليزي، حيث فاز في 3 وتعادل في مثلهم.

ويتطلع ليفربول عقب فوزه بلقاء الدور الأول أمام نوتينجهام على ملعب آنفيلد بالدور الأول أكتوبر الماضي 3-0، إلى الفوز بأول ثنائية له في المسابقة على نتوتينجهام منذ موسم 1984-1985.

وينتظر أرسنال الثالث ( 58 نقطة) صاحب ثاني أقوى خط هجوم بالمسابقة بـ 62 هدفاً، بعد ليفربول المتصدر 63 هدفاً، حتى الآن، مواجهة مهمة أمام شيفلد يونايتد الأخير ( 13 نقطة) الثلاثاء المقبل على ملعب يرامول لين، وذلك من أجل مواصلة المنافسة مع ليفربول، ومانشستر سيتي المتصدرين بفارق نقطة لصالح ليفربول، في حين يأمل شيفلد بالعودة إلى الانتصارات أمام أرسنال، حيث خسر أمامه في مبارياته آخر ثلاث مباريات، وكان آخرها الموسم الحالي بخماسية نظيفة.

وفي بقية مواجهات الجولة، يلتقي السبت كل من نيوكاسل يونايتد العاشر ( 37 نقطة) مع وولفرهامبتون التاسع ( 38 نقطة)، ويلتقي توتنهام الخامس ( 47 نقطة)، مع كريستال بالاس الثالث عشر ( 28 نقطة)، وبرينتفورد السادس عشر ( 25 نقطة)، مع تشيلسي الحادي عشر ( 35 نقطة).

ويلتقي لوتون تاون الثامن عشر ( 20 نقطة)، مع أستون فيلا الرابع ( 52 نقطة)، و فولهام الثاني عشر ( 32 نقطة)، مع برايتون السابع ( 39 نقطة)، وإيفرتون الخامس عشر ( 25 نقطة)، مع وست هام يونايتد الثامن ( 39 نقطة)، فيما يلتقي الأحد أيضاً، بيرنلي التاسع عشر ( 13 نقطة)، مع بورنموث الرابع عشر ( 28 نقطة).

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