"الفيفا" يطلق أداة رقمية للتعريف بطرق التأهل لـ"مونديال الأندية"

المصدر: وام

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أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أداة رقمية مبتَكرة لتعريف الجماهير بأحدث معلومات التأهل وأخبار المنافسات التي تخوضها الأندية حول العالم في سبيل التأهل إلى النسخة الأولى من بطولة "مونديال الأندية" بنظامها الجديد المقررة إقامتها عام 2025.

وتقام النسخة الأولى من البطولة الجديدة ، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقاً من مختلف أنحاء العالم.

وستكون الأداة الجديدة، مثلما أعلن الفيفا، بمثابة منصة شاملة للجماهير ووسائل الإعلام ومختلف الجهات الفاعلة المنخرطة في هذه البطولة العالمية الجديدة، للتعرف على هوية الأندية التي ضَمِنت المشارَكة وتلك التي لا تزال الفرصة سانحة أمامها لحجز تذكرة التأهل إلى البطولة.

وتشمل الأداة الرقمية، سبعة أقسام مختلفة، حيث توجد في القسم الرئيسي قائمة بكل الأندية التي تأهلت للبطولة، سواء عبر فوزها باللقب القاري أو من خلال مسار ترتيب الأندية على مستوى قاراتها.

وتتفرع من القسم الرئيسي ستة أقسام ثانوية يخصص كل منها لاتحاد قاري مختلف، بحيث توفر للمستخدمين فرصة التعرف على تفاصيل مسار التأهل لكل نادٍ بحسب منطقته الجغرافية.

وتشمل الأداة الجديدة معلومات حول كيفية تأهل الأندية، بما في ذلك عدد المراكز المخصصة لكل اتحاد قاري، ومعايير التأهل، وغيرها من الجوانب المتعلقة بهذه البطولة الحديثة التي ستدخل التاريخ الكروي لكونها النسخة الأولى.

المعروف أن بطاقات الفرق المشاركة في البطولة توزع بواقع 12 نادياً من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 لكل من قارات إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، إضافة إلى مقعد لقارة أوقيانوسيا ومقعد لفريق أمريكي باسم الدولة المضيفة سيحدده الاتحاد الدولي فيما بعد. وتأهل 19 نادياً إلى البطولة ولا زال متبقيا 13 آخرين.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول بطولة مونديال الأندية في وقت لاحق من عام 2024، بما في ذلك كافة المعلومات المتعلقة بكأس البطولة والمدن المستضيفة والهوية البصرية لهذا الحدث وقرعة المنافسات.

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