مالك ليون ساخطاً من هيمنة سان جرمان: من سيهتم بالدوري الفرنسي والبطل ثابت والتنافس على المركز الثاني

المصدر: أ ف ب

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اعتبر رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور مالك نادي ليون أن هيمنة باريس سان جرمان، المملوك قطرياً، على الدوري الفرنسي لكرة القدم لا تساعد في الترويج لهذه البطولة.

جاء كلام تكستور في قمة اعمال كرة القدم التي نظمتها صحيفة "فايننشال تايمز" في لندن وقال في هذا الصدد "من سيهتم بالدوري الفرنسي ومتابعته اذا كنا نعرف سلفا من هو الفائز؟".

واضاف "في فرنسا، كل الفرق تتنافس على المركز الثاني، البطل هو ذاته في كل عام. الفرق الاخرى تتنافس مع حكومة وليس مع مؤسسات خاصة".

وكشف "قلت (لرئيس سان جرمان القطري) ناصر (الخليفي) في أحاديث خاصة واحيانا أمام الرأي العام +هل يستمتع أحد (بما يحصل)؟ لماذا تحب هذا الامر؟+".

وبعد شراء شركة قطر للاستثمارات الرياضية نادي العاصمة في 2011، أحرز سان جرمان لقب الدوري المحلي 9 مرات، لكنه لا يزال يلهث وراء أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، وبعد بداية سيئة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، تحسّنت نتائج ليون في الاشهر الاخيرة حيث حقق الفريق 4 انتصارات تواليا وهو يحتل المركز العاشر حاليا كما بلغ الدور نصف النهائي من كأس فرنسا الثلاثاء.



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