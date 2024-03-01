لا داعي لتخيّل سيناريوهات كارثية.. رئيس رابطة الدوري الإسباني: برشلونة لن يصبح أياكس أمستردام

المصدر: البيان

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استبعد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن يصبح نادي برشلونة الإسباني متخصصا في بيع اللاعبين المميزين بينما يعجز عن الاحتفاظ بهم.

ويمر برشلونة بوضعٍ معقدٍ ماديا بسبب تراكم الديون عليه، بالإضافة إلى اضطراره إلى تفادي الإخلال بلوائح اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحادين الإسباني والأوروبي لكرة القدم.

وتحيط الشكوك في الوقت الراهن باستمرار عددٍ من اللاعبين المتألقين في صفوف الفريق الكتالوني، على غرار جابي وأنسو فاتي.

وفي مؤتمر "فاينانشال تايمز" في العاصمة البريطانية لندن، سُئل تيباس عما إذا كان برشلونة سيصبح مثل أياكس أمستردام الهولندي، والذي عُرف عنه تصدير النجوم.

ورد الرجل المعروف بتشجيعه لريال مدريد الإسباني بحزمٍ، "ذلك لن يحدث".

وشدد تيباس، "برشلونة لا يزال ناديا تقترب مداخيله من المليار (يورو). إنه دونما شكٍ لن يصبح مثل ذلك .. لا داعي لتخيّل السيناريوهات الكارثية فيما يتعلق ببرشلونة".

واعترف الرجل المولود في كوستاريكا، "كما يحدث للكثير من الأندية، فبرشلونة يمر بوضعٍ معقدٍ، وقواعد اللعب المالي النظيف ترغمه في التواجد في ذلك الوضع".

وتفاءل تيباس، "برشلونة سيخرج من الوضع الذي يجد نفسه فيه .. إنه يمتلك لاعبين أو 3 من الطراز العالي الذين بإمكانه بيعهم، وحل جزءا كبيرا من مشكلته".

وأكمل رئيس رابطة الدوري الإسباني شارحا، "بإمكانه تحقيق الدخل (من بيع هؤلاء اللاعبين)، والذي لن يراكم عليهم الدين الناتج عن الفوائد البنكية، كما بإمكانه سداد الرواتب (من بيع هؤلاء اللاعبين)".

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