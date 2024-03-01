بطل «اللكمة».. الكشف عن هوية المشجع الساقط من مدرجات ملعب ستامفورد بريدج

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية هوية مشجع ليدز يونايتد الإنجليزي الذي أُصيب خلال مباراة الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ليدز يونايتد قد ارتحل برفقة أكثر من 5000 من مشجعيه إلى "استاد ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن لمواجهة تشيلسي الإنجليزي.

وكانت جماهير الفريق الضيف مشغولة بالاحتفال بهدف التقدم المبكر الذي سجله نجمها ماتيو جوسيف في شباك تشيلسي حينما سقط أحد مشجعي ليدز يونايتد من المقاعد العلوية حتى المقاعد السفلية.

واستلزمت الحادثة تدخّل عناصر الشرطة، بالإضافة إلى المسعفين، والذين قاموا بتقديم الإسعافات الأولية إلى المشجع، قبل نقله إلى المستشفى.

ولكن التعاطف مع المشجع قد لا يستمر طويلا بعد تقرير "ديلي ميل".

وزعمت الصحيفة بأن المشجع هو آرون كولي، والذي أذاعت قنوات التلفزة حادثة اقتحامه لأرضية الملعب في 2012، ولكمه لكريس كيركلاند، حارس مرمى فريق شيفيلد ويدنيزداي.

وتم إلقاء القبض على المشجع المشاغب، حيث عوقب بالسجن لمدة 4 أشهر، بالإضافة حرمانه لمدة 6 سنوات من حضور مباريات كرة القدم.

وسبق أن تعرّض كولي للحظر من حضور مباريات كرة القدم لمدة 3 سنوات حينما كان مراهقا في الـ 16 من العمر، وذلك لدواعي العنف أيضا.

وتقدّم ابن الـ 33 عاما باستئنافٍ ناجحٍ ضد العقوبة في 2016، ليتم رفع الحظر الخاص بحضور مباريات كرة القدم عنه، بحسب "ديلي ميل".

ويصر ليدز يونايتد من جانبه على أن كولي لا زال ممنوعا من حضور مبارياته، وهو الذي يعد في طور التعافي حاليا من سقوطه المؤلم.

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