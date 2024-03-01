الدوري الإنجليزي.. ليفربول ينتظر هدية من «الديربي»

المصدر: وكالات

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تشهد منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم مواجهات قوية أبرزها الديربي بين مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد التي ستقام مساء الأحد المقبل على ملعب الاتحاد.

وتنطلق منافسات الجولة غدا السبت، حيث يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نوتنجهام فورست، ساعيا لتحقيق فوز يعزز به تواجده على قمة الترتيب منتظرا هدية من ديربي مانشستر في ملعب الاتحاد.

ويعتلي ليفربول القمة برصيد 60 نقطة يلاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثاني 59 نقطة ثم أرسنال في المركز الثالث برصيد 58 نقطة الذي سيلعب أيضا خارج أرضه أمام شيفيلد يونايتد مساء يوم الإثنين المقبل.

ويدخل ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب اللقاء وهو منتشي بتتويجه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية أوائل الأسبوع الجاري على حساب تشيلسي بركلات الترجيح ثم التأهل لدور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ساوثهامبتون بنتيجة 3/0 بقوام أغلبه من اللاعبين الشباب.

ويأمل ليفربول في استعادة عدد من نجومه الذين غابوا في الفترة الأخيرة بسبب إصابات مختلفة مثل الثنائي الهجومي محمد صلاح وداروين نونيز ولاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي.

بينما تضم قائمة الغيابات عناصر أخرى ستبتعد لفترة أطول مثل ثنائي الوسط رايان جرافينبرخ وواتارو إندو، وحارس المرمى أليسون بيكر وكورتيس جونز وترنت ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا بخلاف غياب جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا لنهاية الموسم.

ولكن يورجن كلوب كسب في هذه الفترة الصعبة عددا من الوجوه الشابة التي برزت بشكل كبير مثل جاريل كوانساه وكونور برادلي وجيمس ماكونيل وبوبي كلارك ولويس كوماس وجايدن دانس اللذين سجلا 3 أهداف في فوز ليفربول على ساوثهامبتون.

ويسعى كلوب ولاعبوه لفوز رابع على التوالي يريح الأعصاب قبل أسبوع مضغوط يتخلله مواجهة سبارتا براج التشيكي في دور الـ 16 للدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل قبل أن يستضيف مانشستر سيتي بعدها بثلاثة أيام في قمة جديدة ببطولة الدوري.

ولكن مهمة كلوب ولاعبيه لن تكون سهلة في ظل تحسن أداء فريق نوتنجهام فورست تحت قيادة مديره الفني الجديد البرتغالي نونو سانتو، حيث ودع الفريق كأس الاتحاد الإنجليزي بصعوبة بالخسارة أمام مانشستر يونايتد بهدف في الدقائق الأخيرة.

ويجيد فريق نوتنجهام فورست أيضا إحراج الكبار على ملعبه ووسط جماهيره رغم أنه يقبع في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة من 6 تعادلات و6 انتصارات منها ثلاثة انتصارات وسط جماهيره أمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وويستهام يونايتد.

وتقام يوم السبت أيضا 6 مباريات أخرى، حيث يحل أستون فيلا رابع الترتيب برصيد 52 نقطة ضيفا على لوتون تاون صاحب المركز الثمن عشر برصيد 20 نقطة.

ويسعى أستون فيلا لتحقيق فوز جديد يؤمن تواجده في المربع الذهبي بينما يحاول فريق لوتون تاون مصالحة جماهيره بعد خسارة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6/2 مساء الأربعاء ليودع كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ 16.

ويلعب توتنهام هوتسبير خامس الترتيب برصيد 47 نقطة ضد ضيفه كريستال بالاس صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، والمنتشي بفوزه على بيرنلي في الجولة الماضية بينما يسعى الفريق اللندني لتصحيح مساره بعد السقوط أمام ولفرهامبتون في المباراة الأخيرة.

وفي مباراة تبدو متكافئة نسبيا يحل برايتون صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطة ضيفا على فولهام صاحب المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة والمنتشي بفوزه ثمين على مانشستر يونايتد في المباراة الماضية.

أما برايتون بقيادة مديره الفني الإيطالي روبرتو دي زيربي فيسعى لتصحيح مساره بعد التعادل في الجولة الماضية مع إيفرتون ثم الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة أمام ولفرهامبتون يوم الأربعاء الماضي.

ويحل ويستهام يونايتد صاحب المركز الثامن برصيد 39 نقطة ضيفا على إيفرتون صاحب المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، والساعي بدوره لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في العودة لسكة الانتصارات بعدما اكتفى بفوز وحيد في آخر 10 جولات.

ويسعى إيفرتون أيضا لتفادي الدخول في دوامة الهبوط خاصة أن الفريق مخصوم من رصيده ست نقاط لانتهاك لوائح اللعب المالي النظيف.

وفي مواجهة شرسة يلعب نيوكاسل يونايتد ضد ضيفه ولفرهامبتون في مواجهة لفض الاشتباك بين صاحبي المركزين التاسع والعاشر، حيث يتفوق ولفرهامبتون برصيد 38 نقطة مستفيدا من صحوته بالفوز في آخر جولتين.

أما نيوكاسل يونايتد فيملك 37 نقطة وتذبذب الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة خاصة بعد الخسارة الثقيلة أمام أرسنال بنتيجة 4/1 في الجولة الماضية، مما أثار الشكوك حول مستقبل المدرب إيدي هاو.

وبمعنويات مرتفعة نسبيا يحل تشيلسي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة ضيفا على برينتفورد القابع في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

ورغم الاستثمارات الضخمة على الصفقات في الصيف الماضي خيب تشيلسي بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الآمال وابتعد كثيرا عن دائرة المنافسة، مبررا ذلك بأنه يبني فريقا جديدا بحاجة لوقت للانسجام وتحقيق النتائج المطلوبة.

وفي الجولة الماضية انتزع تشيلسي نقطة ثمينة بالتعادل في معقل مانشستر سيتي حامل اللقب في مباراة كاد خلالها الفريق اللندني أن يخرج بنقاط الفوز لولا الفرص السهلة التي أضاعها مهاجموه نيكولاس جاكسون ورحيم سترلينج.

وتجاوز تشيلسي كبوة الخسارة أمام ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي بفوز صعب على ليدز يونايتد 2/3 في اللحظات الأخيرة ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام يوم الأحد مباراتان، حيث يلعب مانشستر سيتي ضد ضيفه وجاره مانشستر يونايتد في ديربي المدينة، بينما يلعب بيرنلي ضد بورنموث في مواجهة أقل بريقا.

ويسعى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تأكيد تفوقه على نظيره إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد للمباراة الثالثة على التوالي بعدما هزمه بنتيجة 1/2 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الماضي قبل أن يفوز المدرب الإسباني مجددا بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول من الموسم الجاري.

ويريد جوارديولا أيضا تفادي أي تعثر أو فقدان للنقاط قبل أن يحل ضيفا على ليفربول في ملعب "أنفيلد" الأسبوع المقبل، بعد أن يخوض (سيتي) اختبارا مختلفا أمام كوبنهاجن الدنماركي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

من جانبه يريد إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تجاوز كبوة الخسارة أمام فولهام في الجولة الماضية والتي تراجعت بالفريق للمركز السادس برصيد 44 نقطة وكسرت سلسلة 4 انتصارات متتالية.

وقبل الديربي تجاوز تين هاج ولاعبوه اختبارا صعبا بالفوز على نوتنجهام فورست بهدف في الدقائق الأخيرة ليتأهل الشياطين الحمر لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي.

ويعلم تين هاج أنه سيكون في مهمة صعبة لإيقاف خطورة أسلحة مانشستر سيتي مثل محاور صناعة اللعب رودري وكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا والرباعي الهجومي جيريمي دوكو وجوليان ألفاريز وإرلينج هالاند وفيل فودين.

وتختتم منافسات الجولة بلقاء بين أرسنال ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة ضد مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب برصيد 20 نقطة بعدما اكتفى بتعادلين وفوز وحيد في آخر 10 جولات.

ويأمل ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الذي يملك ثاني أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (62 هدفا) أن يستغل الفوارق الفنية الكبيرة في تحقيق فوز سابع على التوالي قد يمنحه صدارة الترتيب في لعبة الكراسي الموسيقية مع ليفربول ومانشستر سيتي في الجولات الأخيرة.

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