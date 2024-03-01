مدرب إيفرتون عن عقوبة النادي في منتصف الموسم: ليس عادلاً

المصدر: وكالات

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قال شون دايك مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن العقوبات التي تفرض على الأندية بسبب مخالفة القواعد المالية يجب تطبيقها خلال الفترة ما بعد الموسم لحماية النزاهة التنافسية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخُصم من إيفرتون 10 نقاط في نوفمبر الماضي لمخالفة قواعد الأرباح والاستدامة للدوري الإنجليزي الممتاز وخفضت العقوبة إلى ست نقاط بعد الطعن على الحكم الاثنين الماضي.

وقال دايك إن خصم النقاط في منتصف الموسم ليس عادلا.

وقال المدرب الإنجليزي للصحفيين قبل استضافة وست هام يونايتد في الدوري المحلي "ما تعلمته من العملية وما أقترحه هو أنه لا يجب الحكم عليك خلال الموسم، بالتأكيد من الأفضل أن يصدر الحكم في نهاية الموسم" وأن تطبق العقوبة خلال العطلة حتى يتسنى للفرق الاستعداد جيدًا للموسم حتى مع العقوبة.

وقد يواجه إيفرتون خصمًا آخر محتملاً للنقاط بعد اتهامه بانتهاك منفصل للقواعد المالية للدوري، في يناير الماضي.

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