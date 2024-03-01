راشفورد نجم مانشستر يونايتد: مساعدتي للأطفال الذي يعانون من الفقر الغذائي استفزت بعض الأشخاص

المصدر: وكالات

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رد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، على المنتقدين الذين شككوا في التزامه مع ناديه، بعد استبعاد المدرب إريك تن هاغ له بسبب مشكلات تأديبية هذا الموسم.

وغاب اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا عن فوز يونايتد 4-2 في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي على نيوبورت كاونتي هذا الشهر، بعد أيام من رؤيته في أحد النوادي الليلية في بلفاست.

ويعتقد راشفورد، الذي سجل 30 هدفًا في مسيرته الموسم الماضي لكنه سجل خمسة أهداف فقط مع يونايتد هذا الموسم، أنه تعرض لمعاملة غير عادلة من قبل وسائل الإعلام.

وكتب اللاعب لمنصة ذا بليرز تربيون الإعلامية "عندما ارتكب خطأ، سأكون أول من أرفع يدي وأقول إنني بحاجة للقيام بعمل أفضل، لكن إذا شككت في التزامي تجاه مانشستر يونايتد، فهذا هو الوقت الذي يجب أن أتحدث فيه، نشأت هنا. لعبت لهذا النادي منذ أن كنت صبيا. رفضت عائلتي أموالا كانت ستغير مجرى حياتي عندما كنت طفلا حتى أتمكن من حمل هذه الشارة".

وأضاف "إذا بدأت في التشكيك في التزامي تجاه هذا النادي وحبي لكرة القدم، فسأطلب منك ببساطة أن تتمتع بمزيد من الإنسانية".

نال راشفورد الثناء خلال جائحة كوفيد-19 عندما أطلق حملة لصالح الأطفال الذي يعانون من الفقر الغذائي، مما دفع الحكومة في عام 2020 لأحداث تحول في نهجها.

ويعتقد أفضل لاعب في يونايتد الموسم الماضي أن عمله خارج الملعب أثار انتقادات أيضا.

وقال "كنت أحاول فقط استخدام صوتي للتأكد من أن الأطفال لن يعانون من الجوع لأنني أعرف بالضبط ما يشعرون به. لسبب ما، يبدو أن ذلك استفز بعض الأشخاص بطريقة خاطئة، يبدو أنهم كانوا ينتظرون أن أمر بلحظة إنسانية حتى يتمكنوا من توجيه أصابع الاتهام لي بالقول 'انظروا؟ انظروا من هو حقا؟'".

ويواجه يونايتد موسما مخيبا للآمال، حيث يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثماني نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

وقال راشفورد "أعدكم أن العالم لم ير بعد أفضل ما في جعبة فريق يونايتد وأفضل ما لدى تلك التشكيلة من اللاعبين، نريد العودة للعب في دوري أبطال أوروبا.علينا فقط أن نواصل العمل، وهذا يبدأ مني".

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