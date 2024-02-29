بوغبا يطعن على عقوبة الإيقاف أمام المحكمة الرياضية

المصدر: وكالات

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قال‭‭ ‬‬بول بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إنه سيطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أعوام بسبب مخالفته لوائح المنشطات في وقت سابق من الموسم الحالي بعد الاستجابة لطلب الادعاء الإيطالي بإيقافه لهذه المدة.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا وصحيفة لا ريبوبليكا أن السلطات وافقت بذلك على طلب المدعي العام الرياضي بفرض إيقاف لمدة أربع سنوات على اللاعب الفرنسي.

وكانت المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات أوقفت بوجبا بصفة مبدئية في سبتمبر الماضي بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة رياضيا.

وكشف الاختبار الذي خضع له اللاعب بعد فوز يوفنتوس 3-صفر على أودينيزي في افتتاح الموسم بالدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس الماضي عن وجود هرمون منشط محظور يزيد من قدرة الرياضيين على التحمل في عينة بوغبا.

وجلس بوغبا (30 عاما) على مقاعد البدلاء ولم يشارك في تلك المباراة.

كما تأكدت النتيجة الإيجابية لبوغبا من خلال تحليل عينة ثانية في أكتوبر.

ولم يعلق يوفنتوس على الأمر لكن مصدرا أكد أنه تم إخطار النادي بقرر إيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات وأنه سيقوم بتقييم الخطوات التالية. وأمضى اللاعب الفرنسي فترة ثانية صعبة مع يوفنتوس بسبب الإصابات منذ عودته إلى الفريق الذي يقع مقره في تورينو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في صفقة انتقال مجانية في 2022.

ولم يشارك اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 في الموسم الماضي كثيرا بسبب إصابات في الركبة والفخذ بالإضافة إلى جراحة في الركبة، ما منعه من اللعب مع منتخب فرنسا في كأس العالم في قطر.

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