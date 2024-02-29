هدد طفلة بالقتل.. اعتقال مشجع لأتلتيكو مدريد بسبب قميص فينيسيوس

المصدر: وكالات

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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أحد مشجعي أتلتيكو مدريد، باعتباره الشخص الذي يفترض أنه وجه إهانات عنصرية وتهديدات بالقتل لطفلة كانت ترتدي قميص لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل ديربي مدريد في 24 سبتمبر الماضي.

وحدثت هذه الواقعة في محيط ملعب متروبوليتانو قبل بدء المباراة، عندما اقترب الشخص المذكور من الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، والتي كانت بين ذراعي أحد أفراد أسرتها، وبدأ بإهانتها وضرب ذراع الشخص الذي كان يحملها.

وأفادت الشرطة بأن العديد من مشجعي أتلتيكو مدريد الذين شاهدوا الواقعة، تدخلوا بسرعة لإبعاد هذا الشخص.

وأبلغت رابطة لا ليجا عن الواقعة، وعليه بدأت الشرطة تحقيقا لعبت فيه مقاطع الفيديو التي قدمها صحفي كان متواجدا في مكان الحادث وسجل المشهد، دورا مهما، ما أدى في النهاية للقبض عليه.

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