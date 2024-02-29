إلهاء مرحب به.. تصريح محبط من روني عن مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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أقر واين روني، الهداف التاريخي لنادي مانشستر يونايتد، بصعوبة بلوغ الشياطين الحمر بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرا بفارق 8 نقاط عن أقرب المراكز المؤهلة للتشامبيونز ليغ.

وتحدث روني عبر قناة "بي بي سي" عن حظوظ اليونايتد هذا الموسم، خلال ظهوره لتحليل مباراة الفريق ضد نوتنغهام فورست، أمس الأربعاء، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال روني عن تأهل اليونايتد بعد فوزه بهدف دون رد: "يمكنني القول إن كأس الاتحاد بمثابة إلهاء مرحب به لليونايتد، لأنها آخر فرصة للتتويج بلقب هذا العام".

وأكمل: "التأهل لدوري الأبطال سيكون صعبا هذا الموسم، لذا من الجيد أن يفوز الفريق بلقب كأس الاتحاد، الغائب عنه منذ عام 2016".

وبسؤاله عن رأيه في مستوى ماركوس راشفورد، أجاب: "إنه لاعب يمتلك إمكانيات هائلة، وهو ما أظهره مرارا، لكن هناك أسباب عديدة للصعوبات التي يجدها هذا الموسم".

ودعا روني المهاجم الإنجليزي للتحلي بالتواضع وبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة مستواه المعهود.

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