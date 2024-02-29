أثار حالة من الضيق داخل الميرنغي.. سلوك نجم ريال مدريد يطيح به خارج النادي

المصدر: البيان

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علمت صحيفة "آس" الإسبانية بأن كارلو آنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، ليس راضيا عن ذهنية أردا جولير، لاعب خط وسطه.

ورمى جولير القميص الخاص بالإحماء أرضا حينما قام بالإحماء دون أن يمنحه آنشيلوتي فرصة المشاركة ضد ألميريا ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وتجدد المشهد ضمن منافسات الجولة الـ26 من المسابقة، وبالتحديد في المباراة بين ريال مدريد وإشبيلية.

وكان من المتوقع أن يتم الزج بابن إقليم أنقرة، إلا أن آنشيلوتي تراجع عن القرار بعد تمكّن لوكا مودريتش من تسجيل هدف الانتصار الثمين.

وعوضا عن الاحتفال بهدف الدولي الكرواتي برفقه زملائه، مكث جولير جالسا على الدكة الاحتياطية، حيث ظهر عليه الوجوم والاستياء.

وعانى ابن الـ19 عاما من الإصابات وغياب اللياقة البدنية منذ التحاقه بريال مدريد، مما حرمه من لعب أكثر من 92 دقيقةً على مدار جميع المسابقات في موسم 2023-2024 الجاري.

وكشفت "آس" عن أن آنشيلوتي أنّب جولير بعد صافرة نهاية المباراة أمام إشبيلية، حيث طالبه بأن يبدي سلوكا أكثر تحليا بالنضج.

وأكدت الصحيفة الصادرة من العاصمة الإسبانية على أن ذهنية صاحب القميص رقم 24 بدأ في إثارة الضيق في أروقة نادي ريال مدريد.

وتتوقع بعض المصادر الإعلامية بأن يغادر جولير "استاد سانتياجو برنابيو" في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة.

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