برشلونة يبدأ تحركاته نحو الصفقة الحلم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رصد موقع "خيخانتيس اف سي" الإسباني لقاءً لتناول وجبة الغداء بين ديكو، المدير الرياضي في نادي برشلونة الإسباني، ورافائيل بيمينيتا، وكيل الأعمال الشهير.

ويدير بيمينتا أعمال عددٍ من النجوم اللامعين، يأتي في مقدمتهم إيرلنج هالاند، هدّاف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحضر الغداء ماكسويل أيضا، اللاعب السابق في برشلونة بين 2009 و2012، والذي اتجه إلى إدارة الأعمال بدوره منذ اعتزاله في 2017.

وتكهنّ "خيخانتيس اف سي" بأن الغداء، والذي استضافه مطعمٌ مدينة برشلونة، قد جاء لتدشين تحركات النادي الكتالوني من أجل التعاقد مع الدولي النرويجي.

ولن يكون اهتمام برشلونة بخدمات هالاند مستغربا، إذ تشير التقارير إلى أن خوان لابورتا، رئيس النادي، يعتبره "التعاقد الحلم".

ولكن الوضع المادي المعقد لبرشلونة، والذي تقيده لوائح اللعب المالي النظيف للاتحادين الإسباني والأوروبي لكرة القدم، قد يحول دون تحقق الحلم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز