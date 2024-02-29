قبل مواجهة الفريقين.. رسالة إيجابية من فالنسيا لنجم ريال مدريد فينيسيوس

المصدر: البيان

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يتطلع روبين باراخا، المدير الفني لفالنسيا الإسباني، إلى عودة فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، القريبة للعب في "استاد ميستايا".

وكان الاستاد قد شهد أحداثا مؤسفةً خلال موسم 2022-2023 المنصرم، وبالتحديد ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وتعرّض فينيسوس جونيور إلى هتافات وإهانات عنصرية من المدرجات، إلا أن ردة فعل الدولي البرازيلي أسفرت عن قرارٍ أثار الكثير من الجدل دوليا، حيث وجّه إليه الحكم البطاقة الحمراء.

ومن المقرر أن يعود فينيسوس جونيور إلى "استاد ميستايا" خلال أيامٍ قليلةٍ، وذلك لخوض لقاء الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وقال باراخا، "كنادٍ، وكمشجعين، فنحن أمام الفرصة لنظهر صورتنا الحقيقية، وما كنا عليه، وما سنصبح عليه".

وأوضح الرجل المولود في مدينة بلد الوليد، "تاريخيا، لطالما تمتع فالنسيا بقاعدةٍ جماهيريةٍ أنموذجية، وما حدث (لفينيسيوس جونيور) كانت حادثة شاذة. آمل أن نتمكن من إظهار ذلك في المباراة".

واسترسل متحدثا إلى إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، "في الموسم الماضي، قام 3 أو 4 أشخاص بشيءٍ لا يرقى إلى ما نتوقعه من جماهير فالنسيا .. لم نشعر بأنهم يمثلوننا في أي وقتٍ".

وأشاد باراخا، والذي اعتزل كرة القدم في صفوف فالنسيا، بتصرّف النادي تجاه المشجعين المتهمين بالإساءة إلى نجم ريال مدريد.

ونوّه ابن الـ48 عاما، "نادي فالنسيا تحرّك سريعا لطردهم (من المباراة)، بالإضافة إلى حظرهم مدى الحياة، وهو أقوى إجراء قد يتخذه النادي".

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