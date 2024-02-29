حالة تسللٍ محتملةٍ.. اعتراضات حول صحة هدف كاسيميرو أمام نوتينغهام فورست

المصدر: البيان

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نقل نونو سانتو، المدير الفني لنوتنجهام فوريست، وجهة نظر لاعبيه عن صحة الهدف الوحيد الذي استقبلوه من مانشستر يونايتد.

وسجل كاسيميرو هدفا ثمينا في الدقيقة الـ 89 ليقود مانشستر يونايتد إلى الخروج بانتصارٍ صعبٍ من مواجهة الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ودار الكثير من اللغط خلال الساعات الماضية حول صحة الهدف في ظل الشكوك بوجود حالة تسللٍ سبقت لحظة إيداع كاسيميرو للكرة في الشباك.

وسُئل سانتو عن رأيه الشخصي، ليرد بدبلوماسيةٍ، "لست متأكدا، فأنا لم أرى اللقطة بوضوحٍ".

وأكمل المدرب البرتغالي، "بالحديث إلى لاعبي فريقي، فقد قالوا بأنه كان ثمة إعاقة للحركة في حالة تسللٍ محتملةٍ. لقد تحققوا من ذلك".

واستدرك ابن الـ50 عاما، "ولكننا عانينا الكثير من المتاعب في الفترة الماضية مع تقنية حكم الفيديو المساعد ’الفار‘ والحكّام، فلنحاول نسيان الأمر، والمضي قدما".

وعن سيناريو المباراة ضد مانشستر يونايتد، اعترف سانتو في تصريحٍ نشرته صحيفة "نوتنجهام بوست" البريطانية، "أن تخسر بهذه الطريقة أمرٌ محبطٌ".

واسترسل المدرب السابق لاتحاد جدة السعودي (العميد)، "هذا هو مصدر الإحباط وخيبة الأمل الأساسي، وهو بأننا لم ندع مشجعينا يستمتعوا بالأمسية".

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