أول رد رسمي بعد سقوط مشجع من مدرجات ملعب ستامفورد بريدج

المصدر: البيان

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أعلن نادي ليدز يونايتد عن إجراء التحقيقات حاليا في حادثة إصابة أحد مشجعيه في مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ليدز يونايتد وأكثر من 5000 آلاف من مشجعيه قد ارتحلوا إلى العاصمة لندن للاصطدام بتشيلسي في "استاد ستامفورد بريدج".

وكانت الأسبقية للفريق القادم من منافسات "التشامبيون تشيب"، إذ سجل له ماتيو جوسيف هدف التقدم على تشيلسي منذ الدقيقة الـ8 لعمر المواجهة.

وأثناء الاحتفال بالهدف، سقط أحد مشجعي نادي ليدز يونايتد من المقاعد العالية في الاستاد إلى المقاعد الأسفل منه، مما استدعي تدخّل المسعفين لتوفير الإسعافات الأولية إليه.

وتم حمل المشجع إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث تغيّب عما تبقى من المباراة التي أسفرت عن هزيمة ليدز يونايتد بنتيجة 3-2.

من خلال بيانٍ رسميٍ صدر بعد صافرة نهاية المباراة، شدد ليدز يونايتد على أنه سوف يتم التحقيق في حادثة سقوط المشجع لمعرفة ملابساتها.

ولم يكشف البيان الرسمي عن الحالة الصحية للمشجع، مكتفيا بالإشارة إلى أنها "في أيدي الخدمات الإسعافية".

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