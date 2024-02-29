توخيل ساخرًا من لاعبي بايرن ميونخ: الآن يمكنكم التألق أمام المدرب الجديد

المصدر: البيان

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كشفت مجلة "بيلد" الألمانية عن الخطاب المتوتر الذي ألقاه توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، في غرفة تبديل الملابس مؤخرًا.

وكان بايرن ميونخ أعلن رحيل توخيل عن منصبه بنهاية موسم 2023-2024 الجاري، بعد أن كان ثمة نيةٌ للتجديد معه حتى يونيو 2025.

ويمر الفريق البافاري بمرحلةٍ من تواضع العروض والنتائج تحت إدارته الفنية الحالية، ويبتعد بـ 8 نقاطٍ عن باير ليفركوزن، متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.

وبعد الإعلان عن القرار، قال توخيل ساخرًا للاعبيه في غرفة تبديل الملابس، "الآن بإمكان الجميع التألق أمام المدير الفني الجديد".

وأكمل الرجل الذي اضطرته إصابةٌ على مستوى الركبة إلى الاعتزال في عمر الـ 25، "لن يكون ثمة نقاشات في كل أسبوعٍ، فالجميع يعرف ما المطلوب".

وشدد توخيل مخاطبًا نجوم بايرن ميونخ، "لا زال بإمكاننا تحقيق شيءٍ (في موسم 2023-2024 الحالي). نحن مطالبون بالانتصار".

وزعمت "بيلد" بأن يان كريستيان دريسين، المدير التنفيذي في بايرن ميونخ، كان قد وجّه كلمات قاسيةٍ للاعبين بدوره في غرفة تبديل الملابس.

وقال دريسين متحدثا على لسان صنّاع القرار في النادي، "نحن الآن سوف نراقب الوضع عن كثبٍ، وأنتم من تتحملون المسؤولية".

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