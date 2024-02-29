الشابان دانز وكوماس يقودان ليفربول لدور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: أ ف ب

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فاز ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3/صفر وسط غياب عدد كبير من نجومه بسبب الإصابة، ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين ليفربول بهذا الفوز للاعبيه الشباب ، حيث سجل لويس كوماس الهدف الأول في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، شارك جايدن دانس من على مقاعد البدلاء ليسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و88، ليواصل مشواره في كأس الاتحاد بعد تتويجه بلقب كأس رابطة المحترفين مطلع الأسبوع الجاري.

وصعد ليفربول لمواجهة قوية ضد مانشستر يونايتد، الذي تأهل بدوره بفوز صعب على مضيفه نوتنجهام فورست بهدف وحيد الأربعاء.

وفي نفس التوقيت فاز ولفرهامبتون على ضيفه برايتون بهدف مبكر سجله ماريو ليمينا في الدقيقة الثانية، ليتأهل لمواجهة كوفنتري سيتي في دور الثمانية.

أما آخر مواجهات دور الثمانية ستكون صداما قويا بين مانشستر سيتي حامل اللقب ضد نيوكاسل يونايتد، الذي أخرجه من كأس رابطة المحترفين في مرحلة مبكرة من الموسم الجاري.

خاض يورجن كلوب مدرب ليفربول اللقاء معتمدا على عدد كبير من العناصر الشابة لتعويض الغيابات مع باقي الركائز المتاحة مثل فيرجيل فان دايك وكونستانتينوس تسيميكاس وجو جوميز وكودي جاكبو.

وحاول الضيوف استغلال فارق الخبرات وحالة الإرهاق التي تسيطر على لاعبي ليفربول بعد التتويج قبل أيام قليلة بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وضغط ساوثهامتبون بقوة في الدقائق الأولى حيث حرم القائم الأيسر كمال الدين سليمانا من تسجيل هدف مبكر بعد مرور خمس دقائق فقط.

وتألق كويمين كيليهير حارس ليفربول في إنقاذ مرماه من فرصتين محققتين أمام سيكو مارا في الدقيقتين 6 و11، قبل أن يعود حارس ليفربول للتألق بالتصدي لمحاولة من سليمانا في الدقيقة 38.

ودخل ليفربول أجواء اللقاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حيث سدد هارفي إيليوت كرة قوية أبعدها حارس مرمى ساوثهامبتون في الدقيقة 42.

وبعدها بدقيقتين سجل المهاجم الشاب كوماس الهدف الأول لليفربول بعد تمريرة من الشاب الآخر بوبي كلارك، بينما أضاع جاكبو فرصة مؤكدة لتسجيل هدف ثان في الدقيقة 45.

وواصل ساوثهامبتون مسلسل إهدار الفرص في الشوط الثاني، حيث أنقذ كيليهير مرمى ليفربول من محاولة جديدة لسليمانا بينما أطاح صامويل إيدوزي بكرة فوق العارضة في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 52 أضاع جاكبو فرصة أخرى مؤكدة في الدقيقة 52 بينما سدد المهاجم الشاب جايدن دانس كرة بجوار القائم في الدقيقة 65 بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.

وبغرابة شديدة سدد تشارلز شيا كرة في الشباك من الخارج بالدقيقة 69 لتضيع على ساوثهامبتون فرصة جديدة لإدراك هدف التعادل.

وفي الدقائق الأخيرة فقد لاعبو ساوثهامبتون تركيزهم ليستغل ليفربول الفرصة ويضيف هدفا ثانيا سجله دانس بعد تمريرة من زميله إيليوت، وبعدها سدد جاكبو كرة فوق العارضة في الدقيقة 85.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي بدقيقتين سدد اللاعب الشاب كونور برادلي ظهير أيمن ليفربول كرة أبعدها الحارس جوي لوملي قبل أن يكملها دانس بقدمه في الشباك مسجلا الهدف الثاني له والثالث لليفربول الذي انتزع بطاقة التأهل بأقل من نصف قوته الضاربة.

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