هاتريك أوسيمين يقود نابولي لفوز كاسح على ساسولو في الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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عاد فريق نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لسكة الانتصارات، بفوز كاسح على مضيفه ساسولو بنتيجة 1/6 اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 21 للمسابقة.

وتقدم ساسولو بهدف سجله أوروس راسيتش بعد مرور 17 دقيقة.

ولكن نابولي أنهى الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف، حيث أدرك أمير رحماني التعادل في الدقيقة 19.

وأضاف فيكتور أوسيمين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و41.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني أضاف النيجيري أوسيمين الهداف الرابع ليكمل الهاتريك.

وعزز الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا من تفوق الضيوف بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 51 و76.

ورفع نابولي رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع محققا فوزه الأول بعد خسارة أمام ميلان، وتعادلين أمام جنوى وكالياري في الجولات الثلاث الماضية.

أما ساسولو، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر لتتواصل معاناته بعد ست هزائم وتعادل وحيد في آخر سبع جولات.

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