"هالاند" و"دي بروين" يحطمان الأرقام القياسية في ليلة تأهل السيتي لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: وام

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بفوزه على لوتون تاون، وتأهله إلى ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في رحلة الدفاع عن لقبه المتوج به العام الماضي، حقق فريق مانشستر سيتي العديد من الأرقام القياسية، أبرزها لنجميه النرويجي ايرلينج هالاند وكيفين دي بروين، حيث سجل الأول 5 أهداف من إجمالي النتيجة التي انتهت 6-2، أمس الثلاثاء، وصناعة الثاني لـ 4 أهداف، ليصل دي بروين إلى 12 صناعة مع الفريق هذا الموسم في مختف المسابقات.

وكان الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، هو صاحب الهدف السادس لفريق مانشستر سيتي خلال لقاء دور الـ 16 على ملعب كلينوورث رود.

وبأهدافه الـ 5، وصل النجم هالاند إلى رصيد 27 هدفا مع الفريق خلال الموسم الجاري، بجانب 6 صناعات، في مختلف المسابقات.

وبالتأهل تلقى مانشستر سيتي دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء مانشستر يونايتد الأحد المقبل بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد السيتي ثانيا بـ 59 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر، وكذلك قبل مواجهة كوبنهاجن الدنماركي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وتعد خماسية هالاند هي الثانية له مع الفريق، حيث كانت الأولى في الموسم الماضي أمام لايبزيج الألماني في إياب ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، وفاز السيتي حينها بسبعة أهداف دون مقابل.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي فقد جمع الثنائي هالاند ودي بروين 16 تمريرة حاسمة وهدفا في مختلف البطولات.

وأثنى الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر ستي على ما قدمه لاعبو الفريق في لقاء التأهل إلى ربع النهائي.

وقال جوارديولا:" خضنا مباراة مختلفة تماما، كانت المباراة رائعة.. هالاند، ودي بروين أكثر من رائعين، خلال اللقاء، لدينا من الآن راحة لمدة يومين قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، هي مباراة مختلفة، إنه فريق رائع يمتلك لاعبين ذوي خبرة".

كما أشاد المدرب الاسباني بلاعب فريقه ستيفان أورتيجا .. وقال :" كان مذهلا بالتمريرات الطويلة، ليس فقط لهالاند، بل لجميع اللاعبين، الجميع كانوا رائعين ".

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