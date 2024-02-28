عصر غالاكتيكوس.. الكشف عن قميص ريال مدريد الجديد

المصدر: البيان

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كشف أحد المواقع الشهيرة المختصة في عرض قمصان الفرق الرياضية، النقاب عن القميص الذي سيرتديه ريال مدريد الموسم المقبل.

وبحسب موقع "footyheadlines" تم تصميم قميص ريال مدريد، وبات جاهزًا للظهور بين شهري مايو ويونيو المقبلين.

وأشار الموقع إلى أن قميص ريال مدريد سيكون قريبًا جدًا من الذي ارتداه الميرنغي في بداية العقد الأول من القرن 21 عصر "غالاكتيكوس"، وهم لاعبو كرة قدم ذي شهرة عالمية في ريال مدريد تم استقطابهم خلال السياسة المتبعة خلال رئاسة فلورنتينو بيريز لريال مدريد، في فترته الأولى في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث اشترى على الأقل غالاكتيكو لاعب واحد في صيف كل عام.

ويتميز قميص ريال مدريد ببساطة تصميمه، ويقدم نمطًا معروفًا في الموضة.

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