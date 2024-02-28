دي بروين يرفض إغراءات السعودية ومانشستر سيتي يسعى لاستغلال الفرصة

المصدر: البيان

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كشف تقرير صحفي إنجليزي، الثلاثاء، عن الوجهة الأقرب للبلجيكي كيفين دي بروين قائد مانشستر سيتي، حال رحيله عن ملعب الاتحاد.

ويمتد عقد دي بروين مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، ولم يدخل ناديه في مفاوضات معه حول التجديد.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي ينوي مفاتحة دي بروين في التجديد، خاصة مع رفضه الانتقال للدوري السعودي.

وأكدت الصحيفة، أن دي بروين رفض عرضًا مغريًا للعب في السعودية، مشيرة إلى أنه إذا قرر عدم الوفاء بعقده مع مانشستر سيتي، سيبدأ مغامرة جديدة بالدوري الأمريكي.

وختمت بأنه لا يوجد شيء مؤكد بالنسبة لمستقبل دي بروين حتى هذه اللحظة، فقد يجدد عقده مع مانشستر سيتي ويستمر في النادي حتى الاعتزال، وقد يخوض تجربة اللعب في أمريكا.

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