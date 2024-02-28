في حضور أمير قطر.. أول رد فعل من ماكرون بعد توقيع مبابي لريال مدريد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في حوار جانبي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، على هامش حفل عشاء أقيم في العاصمة الفرنسية، مساء الثلاثاء.

ونقلت شبكة "راديو مونت كارلو" مقطع فيديو لحوار جانبي سريع بين مبابي وأمير قطر، لم يكشف عن تفاصيله، وبعد هذا الحديث السريع قال ماكرون لمبابي مبتسمًا: "سوف تخلق لنا المزيد من المشاكل"، ليبدأ الثلاثي في الضحك.

وفي كلمة أمام الحضور استعاد إيمانويل ماكرون مشاركة منتخب فرنسا في كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في قطر عام 2022.

وقال ماكرون: "عشنا لحظات رائعة ونابضة بالحياة، وكانت المباراة النهائية استثنائية لمبابي وتحمل ذكرى مؤلمة بعد إضاعة كولو مواني فرصة محققة في الثواني الأخيرة".

وختم ماكرون بالقول: "كانت مباراة رائعة وبطولة تنافسية هائلة، وكان أكثر نهائي إثارة".

وكان مبابي أبلغ إدارة ناديه باريس سان جيرمان برحيله عقب نهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع انتهاء عقده، وسط تأكيدات أكثر من جهة موثوقة بتوقيعه مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم مقبلة، تبدأ من الموسم الجديد 2025/2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز