هالاند يسجل 5 أهداف في فوز سيتي الساحق على لوتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: د ب ا

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تألق الثنائي إرلينغ هالاند وكيفن دي بروين ليقودا فريق مانشستر سيتي لدور الثمانية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز كاسح على مضيفه لوتون تاون بنتيجة 2/6، مساء الثلاثاء.

تقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف سجلها النجم النرويجي هالاند مستفيدا من ثلاث تمريرات حاسمة لزميله البلجيكي دي بروين في الدقائق 3 و18 و40.

ولكن لوتون تاون نجح في تقليص الفارق بهدف أول سجله جوردن كلارك في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة في المقص الأيسر بعد تمهيد من زميله روس باركلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بنتيجة 1/3.

وزادت الإثارة في الشوط الثاني عندما سجل جوردن كلارك هدفا ثانيا لفريق لوتون تاون بعد تمريرة حاسمة جديدة من زميله روس باركلي.

لكن ثنائية هالاند ودي بروين ظهرت مجددا بتعاون مثمر في هدف رابع سجله المهاجم النرويجي في الدققة 55.

وبعدها بثلاث دقائق، أكمل إرلينغ هالاند خماسيته بعد تمريرة حاسمة هذه المرة من زميله البرتغالي برناردو سيلفا.

وفي الدقيقة 72، اختتم لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي حل بديلا في الشوط الثاني سداسية مانشستر سيتي بعد تمريرة من جون ستونز.

وكان فريق كوفنتري سيتي أول المتأهلين لدور الثمانية بفوز عريض على مايدستون بنتيجة 5/صفر، أمس الاثنين.

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