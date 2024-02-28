غوارديولا يريد بقاء دي بروين مع «السيتي»

المصدر: لندن - أ ف ب

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قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يأمل في بقاء صانع ألعابه المتألق البلجيكي كيفن دي بروين في صفوف بطل أوروبا، وسط أنباء عن اهتمام سعودي بالحصول على خدماته الصيف المقبل.

وأظهرت بعض الأندية السعودية رغبة في التعاقد مع دي بروين «32 عاماً» الصيف الماضي، ويبدو أنه لا يزال متواجداً على راداراتها قبل فترة الانتقالات الصيفية. وقال غوارديولا: «إنه سؤال يجب أن يُوجه إليه، أنا أود بقاءه لكن لا أدري». وتابع: «سمعت ببعض التقارير لكن لا أدري ما إذا كان أحد الأندية تقدم بعرض، لا أدري ما إذا كانت السعودية ترغب في التعاقد معه أود بقاءه حتى نهاية مسيرته مع السيتي».

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