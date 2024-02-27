"فيفا" يطلق مبادرة تجريبية لإقامة سلسلة مباريات ودية في مارس

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إطلاق مبادرة تجريبية لتيسير إقامة مباريات ودية بين منتخبات من مختلف الاتحادات القارية خلال فترة "أيام الفيفا" لشهر مارس في السنوات الزوجية.

وأوضح الفيفا، في تقرير له، أن هذه المبادرة تهدف إلى إتاحة الفرصة للاتحادات الأعضاء للمشاركة في مباريات دولية، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية (2023-2027)، وبناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الفيفا في ديسمبر 2022، سيطلق الاتحاد الدولي المرحلة التجريبية الأولى لهذه المبادرة خلال فترة المباريات الدولية المخصَّصة لشهر مارس 2024.

وأعلن الفيفا عن أسماء 4 دول ستتولى تنظيم مباريات المرحلة الأولى لهذا المشروع التجريبي، وهي الجزائر، وأذربيجان، والمملكة العربية السعودية، وسريلانكا.

وسيدعم الاتحاد الدولي أعضاءه في تنظيم سلسلة من المباريات الودية الدولية تضم كل منها 4 منتخبات وطنية من اتحادات قارية مختلفة، على أن تقام المواجهات في دولة مضيفة واحدة.

وبموجب ذلك، ستحصل الاتحادات الأعضاء على فرصة أكبر لمواجهة منتخبات وطنية من قارات أخرى في مباريات دولية، ما يطرح فرصاً جديدة للتطوير الفني على نحو لم يكن متاحاً في السابق للكثير من الدول.

وتنطلق المرحلة التجريبية الأولى في الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، على أن يعلن الفيفا إطلاق السلسلة كاملة في الشهر نفسه من عام 2026.

وأكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن هذه السلسلة للمباريات الودية من مبادرة الفيفا تمثل خطوة إيجابية ونقلة نوعية على الصعيد العالمي لكرة القدم على مستوى المنتخبات الوطنية.

وقال: "لطالما أبلغتنا الاتحادات الأعضاء برغبتها وعزمها على اختبار مواجهة نظرائها من مختلف أنحاء العالم، والآن يمكنها تحقيق ذلك".

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